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Фотофакты

Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии

  •  © russos.ru

Свежие фотографии со строительства станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Открытие станции запланировано на 30 декабря. Фото Александра «russos» Попова.

1. Центральный зал станции

  •  © russos.ru

2. Тюбинги в путевом зале закрыли стеклом.

  •  © russos.ru

3. Панно в вестибюле.

  •  © russos.ru

4. На станции наводят лоск перед открытием.

  •  © russos.ru

5. Впервые название станции в центральном зале продублировано на английском языке.

  •  © russos.ru

6. Тюбинги на пилонах в центральном зале тоже закрыты стеклом.

  •  © russos.ru

7. Тюбинги на путевой стене закрываться стеклом не будут — такова задумка архитекторов.

  •  © russos.ru

8. Выход к наклонному ходу.

  •  © russos.ru

9. В путевых залах будет минимум отделки.

  •  © russos.ru

  •  © russos.ru

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https://russos.livejournal.com/1456053.html

БКЛ, Савеловская, метро, метрополитен
  • Нет аватара ivania
    26.12.1818:21:49

    Зачем так экономить на отделке?

    #1095763
    • Нет аватара Dance
      26.12.1818:42:48

      Это не экономия, это такой проект. Мне, к примеру, было бы интересно увидеть из чего строят станции

      Отредактировано: Dance~18:42 26.12.18
      #1095768
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