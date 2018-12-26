Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии
Свежие фотографии со строительства станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Открытие станции запланировано на 30 декабря. Фото Александра «russos» Попова.
2. Тюбинги в путевом зале закрыли стеклом.
3. Панно в вестибюле.
4. На станции наводят лоск перед открытием.
5. Впервые название станции в центральном зале продублировано на английском языке.
6. Тюбинги на пилонах в центральном зале тоже закрыты стеклом.
7. Тюбинги на путевой стене закрываться стеклом не будут — такова задумка архитекторов.
8. Выход к наклонному ходу.
9. В путевых залах будет минимум отделки.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
-
- Максим Алпеев
- 26.12.201812:39
- 2
26.12.1818:21:49
26.12.1818:42:48