Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии

Свежие фотографии со строительства станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Открытие станции запланировано на 30 декабря. Фото Александра «russos» Попова.

1. Центральный зал станции

2. Тюбинги в путевом зале закрыли стеклом.

3. Панно в вестибюле.

4. На станции наводят лоск перед открытием.

5. Впервые название станции в центральном зале продублировано на английском языке.

6. Тюбинги на пилонах в центральном зале тоже закрыты стеклом.

7. Тюбинги на путевой стене закрываться стеклом не будут — такова задумка архитекторов.

8. Выход к наклонному ходу.

9. В путевых залах будет минимум отделки.