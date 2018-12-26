Россия поставила Казахстану очередную партию истребителей Су-30СМ

В рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в Вооруженные силы Казахстана прибыла очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

За годы эксплуатации Военно-воздушными силами Казахстана самолеты Су-30СМ показали себя с лучшей стороны. Они постоянно задействованы в различных учениях, в том числе международного масштаба.

Самолеты Су-30СМ относятся к классу «4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближены к самолетам последнего, пятого поколения. Машины способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки.

Данный тип самолета может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях.