Газоперекачивающие агрегаты ОДК приступили к работе на Заполярном месторождении

Предприятие «ОДК-Газовые турбины» выполнило шеф-монтаж и пуско-наладку семи газоперекачивающих агрегатов ГПА-16У в составе дожимной компрессорной станции на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) 2С на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком АО. Оборудование в 2018 году введено в эксплуатацию.

Агрегаты ГПА-16У являются основным оборудованием дожимной компрессорной станции на УКПГ-2С. В качестве приводов агрегатов используются высокоэффективные газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2 производства АО «ОДК-Пермские моторы».

Всего в 2016-2018 гг. «ОДК-Газовые турбины» поставили 20 комплектов ГПА-16УА для УКПГ-1С, УКПГ-2С и УКПГ-3С Заполярного НГКМ.

Промышленная эксплуатация Заполярного месторождения началась в 2001 году с разработки сеноманской залежи. В 2004 году мощность месторождения достигла 100 млрд кубометров газа в год. При освоении Заполярного месторождения «Газпром» использовал прогрессивные технические решения и передовое оборудование с высоким ресурсом надежности, рассчитанное на эксплуатацию в тяжелых природно-климатических условиях.