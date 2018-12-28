БГК «Георгий Зима» принят в состав Балтийского флота

Сегодня в Кронштадте прошла торжественная церемония подъема военно-морского флага на большом гидрографическом катере (БГК) нового поколения «Георгий Зима». Теперь катер официально вошел в состав Балтийского флота.

БГК проекта 23040 Г, который был построен в Нижегородской области, успешно завершил прохождение государственных ходовых испытаний в Финском заливе. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград) пресс-службы ЗВО, сейчас «Георгий Зима» готов к выполнению задач в соответствии с предназначением в составе гидрографической службы флота в Ленинградской ВМБ.

Cвое имя катер получил в честь капитана I ранга Георгия Зимы, гидрографа Балтийского флота, участника Великой Отечественной войны, награжденного семью орденами и двенадцатью медалями.

Это уже второй БГК, который Балтийский флот получает в этом году. Первый — «Александр Евланов» — прибыл в ноябре в главную базу флота Балтийск, его ходовые испытания продолжаются. А всего по контракту с Министерством обороны РФ нижегородский завод построит шесть таких катеров. В мае были заложены третий и четвертый катера серии — «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Большие гидрографические катера проекта 23040 Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Кроме того, БГК смогут обслуживать все типы плавучих знаков, ставить их и снимать, доставлять личный состав и ремонтные группы, вести навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманскую проводку подлодок и крупнотоннажных кораблей. Длина катера — до 33,04 метра, ширина — 6,8 метра, экипаж — 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная.