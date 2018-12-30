В Челябинской области открыли оленью ферму

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В поселке Магнитский в Саткинском районе в канун нового года открылась оленья ферма. На территории национального парка Зюраткуль на высоте более километра над уровнем моря будет жить пять десятков маралов — благородных или, как еще их называют, настоящих оленей.

Животные на Южный Урал приехали с горного Алтая. Неблизкую двухнедельную дорогу перенесли хорошо, рассказали заводчики.

Ферму площадью в 600 гектаров, где будут обитать олени, огородили, чтобы уберечь парнокопытных от посягательств медведей и волков. По весне, когда риск нападения хищников снизится, забор уберут, и олени получат доступ к свежим листьям и траве (пока они будут кормиться на специальных площадках).

«Зимой вот у нас устройство солонцов и подкормочных площадок, то есть они кормятся только на хозяйстве, так как нет травы, снега много. Для уральского климата они подошли нормально, прижились», — рассказал Общественному телевидению России заводчик маралов Дмитрий Хасуллин.