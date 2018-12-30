Новый мост через реку Хилок открыли в Забайкалье

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Стоимость всех работ составила порядка 60 миллионов рублей.

25 декабря открылся новый мост в посёлке Могзон Хилокского района Забайкалья. — Бюджету муниципального района «Хилокский район» за счёт средств дорожного фонда было выделено порядка 55 миллионов на строительство нового моста. С софинансированием из местного бюджета стоимость всех работ составила порядка 60 миллионов рублей. Работы выполнялись с 2015 года подрядной организацией ЗАО «Автомост Чита», с 2016 года строительством занималась ООО «Забайкалгидрострой».

Мост соединяет три муниципальных района.