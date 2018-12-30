Открыли движение по путепроводу в Белогорске в Приамурье

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В Белогорске (Амурская область) в понедельник, 24 декабря, открыли движение транспорта по путепроводу, соединяющему микрорайоны Центральный и Транспортный. За первые минуты по сооружению проехали более 100 автомобилей.

Отмечается, что решение о досрочном открытии путепровода для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн принято на КЧС сегодня. С утра вторника, 25 декабря, общественный транспорт начнет курсировать через путепровод. Также проезд разрешен коммунальной технике.

Напомним, из-за аварийного состояния путепровода в Белогорске ввели режим ЧС, движение по сооружению сначала ограничили, позже — перекрыли полностью. Ремонтные работы проводились, в том числе в период технологических окон, которые предоставляли в РЖД.