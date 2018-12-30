В Курской области открыли новое пожарное депо

В селе Беседино Курского района открылось новое здание пожарной части.

Старое здание пожарной части № 32 было построено еще в 1958 году и уже давно не соответствовало современным требованиям и задачам. На решение проблемы из консолидированного бюджета было выделено 24 миллиона рублей. Но вот сегодня, накануне Нового года бесединские пожарные получили очень ценный подарок — в строй вступило новое здание. С дня пуска нового, современного пожарного депо начинается и новый этап в работе местной пожарной охраны. Теперь в их сферу входят не только Курский, но также Солнцевский, Медвенский и Щигровский районы и входящие в них 177 населенных пунктов с населением более 30 тысяч человек.

С пуском нового здания пожарная безопасность граждан должна значительно возрасти.