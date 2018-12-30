В Сахалинской области открыли движение по новому участку трассы Южно-Сахалинск — Оха. Эта дорога ранее располагалась над берегом моря и во время штормов и дождей размывалась. Было решено отстроить новый участок дороги в удалении от прибрежной зоны. Новая дорога отвечает всем современным требованиям. При ее строительстве использовались материалы, которые позволят увеличить срок службы дороги.

В Поронайском районе открыли движение по новому участку трассы Южно-Сахалинск — Оха в районе села Лермонтовка. Дорожные работы здесь велись с июня 2017 по октябрь 2018 г. Участок длиной в 2,5 километра был отстроен заново. Ранее эта дорога располагалась над берегом моря. Во время шторма или дождей дорожное полотно размывалось.

Новый участок трассы был проложен в удалении от прибрежной полосы. Новое дорожное полотно отвечает всем современным требованиям. Здесь был использован модифицированный асфальтобетон, а также современный теплоизоляционный материал — пеноплекс. Этот материал предотвращает промерзание основания, что позволяет значительно увеличить срок службы дороги.

Качество проведенных работ проверили независимые контролеры. Также в рамках строительства дороги были установлены 78 опор наружного освещения, ограждения, две остановки общественного транспорта, подпорная стена из габионных конструкций, дорожные знаки, водоотводы, обустроен тротуар.

Добавим, что всего в текущем году в Сахалинской области реконструированы 45 километров дорог, а также семь мостов.