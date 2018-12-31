Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Кемеровской области

Объект построен в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и рассчитан на 40 посещений в смену.

Здание поддерживает принцип «бережливого производства»: разделены потоки детей и взрослых, имеется настенная и потолочная навигация, открытая регистратура, выделено картохранилище, отдельно организован процедурный и прививочный кабинеты. В структуре несколько помещений, в которые входят просторный холл с удобными местами ожидания для пациентов, кабинеты приема акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога, физиокабинет, лаборатория, а также дневной стационар. Выделена санитарная зона, где предусмотрен санузел для лиц с ограниченной мобильностью. В фельдшерско-акушерском пункте прием ведут два врача: педиатр и терапевт, работают три медсестры. Кроме того, трижды в неделю ведут прием акушер-гинеколог и стоматолог, рассказали в Кемеровской районной больнице. В кабинетах размещена новая медицинская мебель, холодильники, шкафы для хранения медикаментов. Все рабочие места оснащены компьютерной техникой, позволяющие оформлять электронные протоколы осмотра и исследований.

В фельдширско-акушерском пункте (ФАП) имеются лабораторные аппараты, позволяющие проводить исследования крови (общий развернутый анализ крови, гемоглобин, исследование свертывающей системы крови). Есть портативный аппарат для определения уровня сахара, холестерина и гемоглобина в крови, который можно использовать в выездной работе в поселок Смирновский и село Смолино. Стоматологический кабинет оснащен современной стоматологической установкой функциональной, мобильно и компактной, с врачебным блоком управления инструментами.

Ранее амбулаторную медицинскую помощь жители деревни Береговая получали в структурном подразделении Кемеровской районной больницы, размещенном в приспособленном арендуемом помещении, однако теперь почти 2,5 тысячи жителей деревни Береговая будут получать необходимую медицинскую помощь, а сотрудники ФАПа оказывать ее в комфортных условиях.