

В Башкирии пожарные и спасатели получили новую технику

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Вчера на территории пожарного подразделения в поселке Шамонино Уфимского района состоялось торжественное мероприятие. Добровольной пожарной охране и подразделениям аварийно-спасательной службы Башкирии вручили новую пожарно-спасательную технику. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Данное торжественное мероприятие открыл председатель Государственного комитета Башкирии по ЧС. Он сообщил, что данная техника была приобретена за счет средств республиканского бюджета. Приобретение осуществлялось рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил Республики Башкортостан до 2030 года.

До 2030 года планируется приобретение 10 пожарных автомобилей первой помощи, 25 автолестниц и 163 пожарные автоцистерны. В этом году из бюджета республики Башкортостан на приобретение 65 таких прицепов было выделено 29,5 млн рублей. 19 из них уже переданы представителям муниципальных районов и сельсоветов.