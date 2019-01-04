Компания ПРОМОБОТ: перед большим прыжком

Российская производственная компания «Промобот», базирующаяся в Перми, подвела на своём сайте итоги работы в 2018 году. За год было изготовлено (и продано!) более 150 роботов, рост производства составил 100% (в два раза). Выручка компании выросла на 200% (в три раза). Заключена историческая сделка с американским посредником на 58 млн. долларов на поставку для американского рынка 2800 роботов в течении 5 лет. В уходящем году по этому контракту уже было поставлено несколько десятков роботов в США. Существенно расширилась география поставок — она выросла в два раза и составила на данный момент уже 26 стран мира, среди которых ведущие технологические державы мира.

В начале 2019 года самое время задать вопрос — а что дальше?

Перед тем, как обсуждать, что дальше, надо понять каким образом удалось сделать то, что удалось. И сколько весит этот успех.

«Сделано у нас» освещало развитие робототехники в России почти с самого начала своего существования. Например, rvk писал о российском роботе удаленного присутствия компании R.Bot еще в 2011 году:

Российский робот удаленного присутствия — это реальность

В 2013 году был большой обзор от nanonews по сервисным роботам:

Российские робо-проекты для потребительской сферы

Были перечислены основные российские стартапы в этой области. Их было немало, игроки были серьезные. Кое-кто получили даже серьезные средства на своё развитие. И это только в России.

Но Промобота среди них всех еще не было. Потому что несколько студентов пермского политеха в это время выпиливали из фанеры в гараже робота-снегоуборщика. Один из этих студентов, а сейчас — директор по развитию компании «Промобот», Олег Кривокурцев рассказывает, что соседи по гаражу крутили у виска пальцев и подначивали студентов: «Ну как поживает ваше гаражное Сколково?» Да если бы только соседи по гаражу! Ведь у нас практически все убеждены, что «всех роботов давно сделали в Японии», Россия отстала здесь навсегда, и заниматься этим — потеря времени. Достаточно почитать любую новость про «Промобот», даже сейчас среди креатиффной части общества распространено скептическое отношение. Что уж говорить об обывателях? Вот, например, можно познакомиться с отзывами креаклов с популярного ресурса (vc.ru посвящен предпринимательству в it-секторе, новым технологиям и пр.) на новость о соглашении с американской компанией:

Стартап из Перми Promobot продаст в США роботов на $56 млн

Комментарии пронизаны недоверием, высокомерием и даже презрением:

— Мне кажется, робот устарел даже для 90-х годов, а по возможностям консультант с планшетом не сравнится с ним.

— Я хотел бы ошибаться, но вся эта история с промобот мне кажется очень странной и само изделие странное, один раз видел (пару лет назад правда) — и было стыдно за такое.

— Стыдно за Россию и за Пермь. Я не понимаю какую полезную функцию он может выполнить.

Комментарии отлично демонстрируют, почему креатиффная публика импотентна и ни на что неспособна, хотя почему-то имеет завышенное самомнение. Если изначально считать, что всё уже сделано, и любые попытки — «стыд и позор», то какое будущее нас ждет?

На самом деле за 5 лет компания сделал просто потрясающий прорыв. Если в 2013 году о парнях вообще никто не слышал и их не было даже на обзорах СуНа, то сейчас Промобот вырвался в лидеры не только на российском фоне, но и на мировом. По крайней мере на январь 2019 года компания позиционирует себя как «крупнейшую в Европе компанию по производству сервисных роботов».

В чем секрет успеха, кроме, конечно, феноменальной веры в себя? Можно перечислить эти пункты:

1. Удачно найдена ниша — в мире много, кто занимается человекоподобными роботами (те же японцы сильно прогрессировали в этой области), но эти разработки остаются в области фундаментальной науки. Оказалось, что в сервисной роботехнике люди испытывают мистический страх и дискомфорт от общения с человекоподобными существами. Они просто напросто отпугивают клиентов. Какой уж тут бизнес? Промобот с самого начала делали как легкий и веселый мультик, к которому приятно подойти и пообщаться. В мире есть всего несколько компаний, которые догадались это сделать.

2. Еще момент. Многие компании были сосредоточены на воспроизведении ненужных элементов. Например, системы перемещения робота с помощью ног. Это сложнейшая подсистема, требующая огромных капиталовложений. Всем известна американская компания Boston Dynamics, которая добилась потрясающего прогресса в этой области. Но эти роботы не являются коммерческими. Они штучны, стоят миллионы долларов. Компания Промобот с самого начала шла к продукции от нужд потребителя — они поняли, что ноги для общения робота с покупателем — не самое главное и даже не тратили ресурс в этом направлении.

3. Вместо ног, компания вложилась в развитие нейросетей (пресловутый «как бы» Искусственный Интеллект), которые позволяют роботам компании распознавать речь, распознавать покупателей и поддерживать разговор. Как любая нейросеть, она может обучаться, т. е. знакомиться с новыми клиентами, запоминать их и их привычки. А также со временем, собирая базу данных по клиентам, всё лучше выполнять свои обязанности. Фактически, соединение персептрона с двигающейся и коммуникационной платформой — это еще одна счастливое озарение разработчиков. Причем, так как русские программисты — лучшие в мире (с этим никто даже не пытается спорить), то нейросети у нас самые продвинутые. Приведу пример важности хорошей нейросети. Вот актер Смит беседует с человекоподобным роботом Софией:

©Видео с youtube.com

Понятно, что актеру заплатили за промоушен. Но какая же их железка тупая и как натужно идет разговор. Актер говорит: «Среди нас, актеров, популярен хэви металл», на что София отвечает, что «я сделана из силикона». То есть она не определила, что речь идет о стиле музыки. В сети есть много видео, где Промобот легко шутит и парирует такие простые наезды. То есть его ИИ гораздо лучше прописан. Ну и опять же — посмотрите какой ужас наводит эта София со своей морщинистой шеей и стеклянной башкой. Она воспринимается как какой-то киборг, Смит общается с ней натужно. Промобот же вызывает сразу же симпатию и желание общаться, ибо он просто мультик без претензий.

4. Олег Кривокурцев прямо объясняет, что основное в стоимости робота — работа программиста. В России труд программиста оценивается гораздо дешевле, чем в США (в несколько раз), а робот по сути — это овеществленный программный продукт. Поэтому наши роботы изначально имеют конкурентное преимущество. И пока перед продукцией не поставлен какой-то искусственный запрет (вроде санкций), возможности экспорта роботов в США неограниченны.

5. Пермь — это место, где сошлось всё. Во первых, наш город является интеллектуальным донором. У нас несколько университетов, более 100 тысяч студентов, отличная программистская школа. Кроме того, у нас развитая ВПК, изготавливается электроника (ППК, Морион), ракеты (Протон), двигатели самолетов (ПС-90А, ПД-14), кабели (Камкабель), есть развитая металлургия. В городе присутствует несколько научных школ мирового уровня. Можно найти любого специалиста, что для такого междисциплинарного продукта, как робот, очень важно.

Что дальше?

В конце 2018 года компания совершила важный шаг — она поменяла своё прежнее местоположение, которое позволяло изготавливать не более 10 роботов в месяц на новое. Теперь цеха по сбору одних из самых популярных роботов в мире расположились в технопарке «Морион» (сам «Морион», кстати, крупное предприятие по разработке, производству, монтажу и обслуживанию телекоммуникационного оборудования). Площадь в две тысячи кв. м. позволит в ближайшем будущем собирать в Перми до ста роботов в месяц (рост в десять раз!) и выйти на доселе невиданные объемы производства. На первом этапе предстоит хотя бы удовлетворить американский контракт в почти 3000 роботов до 2023 года. А далее как пойдет. Уже видны новые горизонты по выручке, которая будет составлять через несколько лет сотни миллионов долларов. Если стоимость одного робота компании примерно 10 тысяч долларов, то даже 1000 штук — это уже 100 млн. долларов. А 10 тысяч штук — это уже миллиард. И это уже очень серьезно и заметно даже на мировом фоне! А уже для реагиональной экономике «Промобот» может стать драйвером местной экономики. Отметим, что производство включает более 10 местных предприятий поставщиков, большая часть деталей и материала — местного производства. Синергетический эффект должен быть большой.

В заключении прикреплю видео, которое посрамит любого скептика. Весь 2018 год один из Промоботов работал стортивным обозревателем и предсказывателем результатов матчей на Fox News Sport — мировой телекомпании. Это дало по сути огромную рекламу роботов Промоботов на весь мир. Да и сам контекст: русский робот на Fox TV предсказывает и комментирует, свободно общается с ведущими на хорошем английском! Посмотрите сами на реакцию ведущих на робота: «what's f…ck? this is real future!» -))) На минутку — это о русском роботе из «страны-бензоколонки». Парни из гаража уже сделали для страны огромное дело, не находите?

©Видео с youtube.com