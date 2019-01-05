Пистолет «Удав» завершил войсковые испытания

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Новое оружие ближнего боя мощнее и точнее «Макарова» и «Гюрзы"

Российская армия в ближайшем будущем может получить новый пистолет. Он рассчитан на более мощный патрон, чем легендарный пистолет «Макаров». К примеру, по оценке экспертов, пуля, выпущенная с пистолета «Удав» сможет на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет среднего класса защиты, защищающего от пули автомата Калашников. Как сообщили «МК» в пресс-службе компании-разработчика — ЦНИИТОЧМАШ из подмосковного Климовска, испытания нового пистолета полностью завершены.

Тестирование нового оружия ближнего боя проходило с августа по декабрь на стрельбищах ЦНИИТОЧМАШ, а также на полигонах Западного и Центрального военных округов. Надо было опробовать пистолет в условиях, максимально соответствующих боевым.

Проверялась работа механизмов пистолета, а также его баллистические качества при разной температуре, в разных климатических зонах, в жару и мороз. Подтверждена устойчивая работа пистолета в экстремальных условиях, в диапазоне температур от +50 до -70 градусов Цельсия.

По информации разработчика, калибр патрона для нового пистолета такой же, как и у «Макарова» — 9 мм. Но он немного длиннее — 21 мм вместо 18 мм. Благодаря этому увеличена мощность выстрела и прицельная дальность.

Еще одним плюсом нового оружия, по оценке экспертов, является большая емкость магазина. Если магазин ПМ вмещает 9 патронов, то «Удав» — 18.

Новый пистолет создавался два года. При этом использовался научно-технический задел, полученный при разработке самозарядного пистолета Сердюкова (СПС, СР-1, «Гюрза»). По неофициальной информации «Удав» превзойдет по характеристикам пистолет «Гюрза», который активно использовался в спецподразделениях Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии.

Теперь результаты тестирования рассмотрит госкомиссия с участием представителей основного заказчика — Минобороны. Именно это ведомство будет решать — принимать новый пистолет на вооружение или нет.

Кстати, конкуренцию «Удаву» могут составить еще несколько разработок последнего времени. Например, пистолет Лебедева. Так что военным есть из чего выбирать замену старичку «Макарову». Детище конструктора Николая Макарова появилось на свет в 1948 году, а принято на вооружение в 1951 году.