«ЭкоНива» открыла новый молочный комплекс на 6 тысяч голов в Новосибирской области

В конце 2018 года в селе Елбань Маслянинского района Новосибирской области состоялось торжественное открытие современного животноводческого комплекса на 6000 голов коров, который стал третьим реализованным проектом ООО «Сибирская Нива» в регионе.

Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей. Создано 130 рабочих мест.

Таким образом, «Сибирская нива» имеет уже 3 животноводческих комплекса в селах Борково, Пеньково и Елбань Новосибирской области. В Борково содержится 2500 голов КРС. В конце 2017 года компания завершила модернизацию пеньковского комплекса: поголовье увеличилось с 1800 до 5000 голов дойного стада.

В этом году ООО «Сибирская Нива» начнёт строительство в Новосибирской области четвёртого животноводческого комплекса молочного направления на 3550 голов коров, проектной мощностью 80 тонн молока в сутки. Реализация проекта с ожидаемым объемом инвестиций 2,5 млрд рублей запланирована в селе Листвянка Черепановского района Новосибирской области.

«Сибирская нива» сейчас также занимается строительством в Новосибирской области завода по производству сыров стоимостью 6,5 млрд руб., который должен быть запущен в 2019 году. Предприятие будет выпускать в сутки 60 т сыров — 50 т полутвердых сортов типа «Российский» и «Голландский» и 10 т твердых сортов типа «Грюйер» и «Аппенцеллер». Господин Дюрр ранее сообщал, что в планах «Сибирской нивы» инвестировать около 12 млрд руб. в расширение молочного животноводства и увеличить поголовье молочного стада в Новосибирской области до 20 тыс. голов дойного стада к 2022 году.

ООО «Сибирская Нива», входящая в структуру ООО «Эконива-Апк Холдинг» является племенным заводом по разведению скота симментальской породы, а также племенным репродуктором по герефордской и голштинской породам.