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Судостроение и судоходство

Новейшие суда для «Ямал СПГ» впервые проходят восточный Севморпуть без ледоколов

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  • 700__700__cristophe_lng_trial_1_1
  •  © pro-arctic.ru

Новый газовоз СПГ класса YMALMAX «Борис Давыдов» и танкер «Борис Соколов» впервые проходят по восточной части Севморпути без ледокольного сопровождения. Суда ледового класса держат путь в порт Сабетта.

Газовоз «Борис Давыдов» лидирует, танкер «Борис Соколов» следует за ним по каналу.

 https://yadi.sk/i/Czy5OQt_OTIbZw 

Суда дедвейтом 79,97 тыс. т и 43,4 тыс. т соответственно предназначены для транспортировки СПГ и газового конденсата.

Газовоз и танкер должны прибыть в Сабетту 18-20 января.

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http://sudostroenie.info/novosti/25478.html

Арктика, СПГ, Северный морской путь
  • Нет аватара абрамыч
    11.01.1915:13:12

    Обалдеть!!!

    #1098777
  • Нет аватара mik88
    11.01.1915:43:25

    Глядя на фото не могу понять: он что кормой вперед пробивается. Если так задумано, то как там себя чувствуют винты или стоят электродвигатели с винтами «вперед»…

    или там стоят такие штуки:

    •  © industrialmarinepower.com

    #1098787
    • Нет аватара 0SD0S
      11.01.1915:47:11

      Именно кормой. И да, на них установлены именно «такие штуки» — винторулевые колонки (азипод). На газовозе три, на танкере — два азипода

      #1098788
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