Новейшие суда для «Ямал СПГ» впервые проходят восточный Севморпуть без ледоколов
Новый газовоз СПГ класса YMALMAX «Борис Давыдов» и танкер «Борис Соколов» впервые проходят по восточной части Севморпути без ледокольного сопровождения. Суда ледового класса держат путь в порт Сабетта.
Газовоз «Борис Давыдов» лидирует, танкер «Борис Соколов» следует за ним по каналу.
https://yadi.sk/i/Czy5OQt_OTIbZw
Суда дедвейтом 79,97 тыс. т и 43,4 тыс. т соответственно предназначены для транспортировки СПГ и газового конденсата.
Газовоз и танкер должны прибыть в Сабетту 18-20 января.
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