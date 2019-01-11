Новейшие суда для «Ямал СПГ» впервые проходят восточный Севморпуть без ледоколов

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Новый газовоз СПГ класса YMALMAX «Борис Давыдов» и танкер «Борис Соколов» впервые проходят по восточной части Севморпути без ледокольного сопровождения. Суда ледового класса держат путь в порт Сабетта.

Газовоз «Борис Давыдов» лидирует, танкер «Борис Соколов» следует за ним по каналу.

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Суда дедвейтом 79,97 тыс. т и 43,4 тыс. т соответственно предназначены для транспортировки СПГ и газового конденсата.

Газовоз и танкер должны прибыть в Сабетту 18-20 января.