В Вологодской области начала работать новая молочная ферма (роботизированная)

В вологодском поселке Харачево заработала новая молочная ферма — на 540 коров, передает ОТР. Обслуживают ее всего пять человек: зоотехник и четыре сменных оператора.

Основную работу на ферме выполняют роботы. Например, по специальным датчикам на ошейниках автоматизированная система следит за питанием коров.

В доильной зоне работают сразу четыре робота. Они передают на сервер информацию о жирности и объеме собранного молока. О коровах, которые не пришли на дойку, система сообщает дежурному оператору.

В этом году руководство фермы планирует увеличить стадо втрое и купить еще четыре доильные машины.

Геннадий Шиловский, генеральный директор племенного завода «Родина»: «Наша задача заполнить эту ферму как можно быстрее, чтоб она заработала, чтобы оправдывались те затраты, которые мы сегодня произвели на строительство этой фермы. Потратили мы денег очень много: 180 миллионов, из них 93 миллиона собственные средства и 87 миллионов инвестиционный кредит».

Как считает руководство фермы, окупить затраты полностью получится лет через шесть. И это считается быстро. Все благодаря роботизированной технике. Шесть машин, которые работают круглосуточно, без больничных, зарплат и отпусков, заменяют тридцать сотрудников.

Источник: otr-online.ru/news/v-vologodskoy-oblasti-nachala-rabotat-novaya-molochnaya-ferma-118095.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Читайте хорошие новости!