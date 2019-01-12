В Брянске в новое здание переехал кожно-венерологический диспансер

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Открытие обновленного Брянского областного кожно-венерологического диспансера состоялось в пятницу.

Здание расположено по переулку Авиационному, 2. До этого диспансер временно находился в помещениях областного госпиталя для ветеранов войн.