В Брянске в новое здание переехал кожно-венерологический диспансер
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Открытие обновленного Брянского областного кожно-венерологического диспансера состоялось в пятницу.
Здание расположено по переулку Авиационному, 2. До этого диспансер временно находился в помещениях областного госпиталя для ветеранов войн.
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