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Медучреждения

В Брянске в новое здание переехал кожно-венерологический диспансер

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  •  © news.nashbryansk.ru

Открытие обновленного Брянского областного кожно-венерологического диспансера состоялось в пятницу.

Здание расположено по переулку Авиационному, 2. До этого диспансер временно находился в помещениях областного госпиталя для ветеранов войн.

  •  © news.nashbryansk.ru

  •  © news.nashbryansk.ru

  •  © news.nashbryansk.ru

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https://news.nashbryansk.ru/2019/01/11/routine/otkryili-dispanser/

кожно-венерологический диспансер, Брянск
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