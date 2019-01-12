В Вологодской области открыли ферму с роботами

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В Вологодской области в поселке Харачево появилась молочная ферма, где большую часть работы выполняют роботы, сообщает ОТР. Ферма рассчитана на 540 коров. На шею каждой корове надевают специальный датчик, который позволяет отследить питание коров.

Автоматизирована и дойка. Коровы сами заходят на площадку, где происходит процесс, роботы их доят, параллельно на сервер передаются данные о качестве молока от каждой корове, указывается жирность, объем. Также система способна сразу определить если корова заболела и ее молоко нельзя употреблять в пищу. Такое молоко не будет смешиваться с остальным, а корову сразу отправят на лечение.

Кроме того, автоматизированная система сразу же сообщает дежурному оператору обо всех коровах, которые не пришли на дойку.

Оборудование обошлось ферме в 180 миллионов рублей, из них 93 миллиона — это собственные ресурсы, оставшаяся сумма была взята в кредит. Несмотря на затраты, фермеры планируют в этом году в три раза увеличить поголовье, а также приобрести четыре аппарата для автоматизированной дойки.