В Мытищах завершили работы по реконструкции лицея № 23
В Мытищах на Новомытищинском проспекте завершились работы по реконструкции лицея № 23. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Во время работ к основному зданию была возведена пристройка, рассчитанная на 525 мест. Кроме учебных классов, в ней была оборудована столовая, актовый и спортивные залы.
После завершения реконструкции общая площадь учебного заведения составила порядка десяти тысяч квадратных метров.
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