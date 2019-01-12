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Детские сады и школы

В Мытищах завершили работы по реконструкции лицея № 23

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  •  © nation-news.ru

В Мытищах на Новомытищинском проспекте завершились работы по реконструкции лицея № 23. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во время работ к основному зданию была возведена пристройка, рассчитанная на 525 мест. Кроме учебных классов, в ней была оборудована столовая, актовый и спортивные залы.

После завершения реконструкции общая площадь учебного заведения составила порядка десяти тысяч квадратных метров.

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https://nation-news.ru/region/msk/424826-v-mytishakh-zavershili-raboty-po-rekonstrukcii-liceya-23

реконструкция, школа
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