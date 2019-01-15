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Макетный образец КАМАЗ-7950 по ОКР «Платформа»

В Интернете появилось видео с макетным образцом шасси КАМАЗ-7950, выполненного по ОКР «Платформа». Прототип с колесной формулой 8×8 и грузоподъемностью до 40 тонн, как предполагается, предназначен для пусковых установок ОТРК «Искандер», противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», антенного поста ЗРК С-400 «Триумф» и других боевых систем.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6-Nbckbp3Yw

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ОКР "Платформа-О", К-7950, ЗСА, Ремдизель
  • Нет аватара абрамыч
    15.01.1910:58:00

    Дюже гарна машина.

    #1099849
  • Нет аватара Испытатель
    15.01.1915:10:01

    Удачно пройти все испытания.

    #1099911
  • Нет аватара Zor
    15.01.1916:34:48

    Почему у него такой большой передний свес? Это что, сейчас так модно?

    #1099940
  • Константин Блинов Константин Блинов
    15.01.1916:44:54

    Правильно, не будем зависеть по платформе для С-400 и дальше от «братской» Белоруссии, Президент которой нас шантажирует каждый день и не известно до чего это дойдёт!

    #1099942
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