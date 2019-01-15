Макетный образец КАМАЗ-7950 по ОКР «Платформа»
В Интернете появилось видео с макетным образцом шасси КАМАЗ-7950, выполненного по ОКР «Платформа». Прототип с колесной формулой 8×8 и грузоподъемностью до 40 тонн, как предполагается, предназначен для пусковых установок ОТРК «Искандер», противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», антенного поста ЗРК С-400 «Триумф» и других боевых систем.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6-Nbckbp3Yw
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- Максим Алпеев
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