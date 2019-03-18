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Новые заводы и цеха

В Иваново открыто производство изделий из композитных материалов

  •  © ivanovo-news.net

«Ивановская композитная мануфактура» открыла первое в России полностью цифровизованное производство изделий из композитных материалов

На предприятии производят офисную мебель из карбона — столы, кресла, стойки ресепшн, элементы конструкции сверхлегких велосипедов и электровелосипедов, корпуса для съемочного оборудования, предметы быта с элементами интернета вещей, в планах — выпуск скейтбордов и лонгбордов под собственным брендом.

Как пояснил инвестор компании Кирилл Игнатьев, в отличие от привычных, стандартных материалов композиты позволяют задавать определенные свойства: могут быть очень легкими, сверхпрочными, гибкими. «В этом смысле такие материалы гораздо технологичнее и удобнее», — пояснил он.

  •  © ivanovo-news.net

На предприятии фактически отсутствует средний менеджмент, его роль выполняет it-программа, установленная на планшетных компьютерах сотрудников производства, причем задание на производство может быть отправлено из любой точки мира. Кроме того, как подчеркивает инвестор, производительность нового предприятия на площади 1200 квадратных метров равна, к примеру, текстильному производству площадью 15 000 квадратных метров.

  •  © ivanovo-news.net

Как уточнил Кирилл Игнатьев, компания ориентируется на тенденции и тренды современного рынка, в частности, кастомизацию — быстрое и недорогое изготовление изделий под конкретного заказчика, в индивидуальном дизайне, цветах и формах. Как рассказали в компании, часть продукции поставляется на внутренний российский рынок, есть также заказы от зарубежных компаний.

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http://ivanovo-news.net/economy/2019/03/18/3919.html

Ивановская область, композиты, малый и средний бизнес
  • Emmtech Emmtech
    18.03.1920:18:10

    В Иваново раньше была серьёзная научная база. Целый ряд химических предприятий и химтехунивер, который уже давно работал «в стол». Очень рад вот такому предприятию.

    #1115846
    • Нет аватара Aleks
      18.03.1922:00:33

      Ну не совсем в стол…Наше предприятии по целевым договорам там периодически специалистов готовит…

      #1115873
  • Нет аватара termometrix
    18.03.1920:49:38

    К сожалению до сих пор Ивановская область деградирует.   

    #1115857
    • Nikita Dubodel
      18.03.1921:42:31

      В чем деградация проявляется расскажите?

      #1115870
      • Нет аватара Aleks
        18.03.1922:08:12

        В падении промпроизводства (причем по всем показателям-начиная производством текстиля и заканчивая производством молока. Очень низкая зарплата в текстильной отрасли)) и оттоке населения.

        Отредактировано: Aleks~22:10 18.03.19
        #1115879
      • Нет аватара termometrix
        18.03.1922:28:10

        В чем деградация проявляется расскажите?

        По всем показателям.Область медленно, но верно умирает.   

        #1115882
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