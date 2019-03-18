В Иваново открыто производство изделий из композитных материалов

«Ивановская композитная мануфактура» открыла первое в России полностью цифровизованное производство изделий из композитных материалов

На предприятии производят офисную мебель из карбона — столы, кресла, стойки ресепшн, элементы конструкции сверхлегких велосипедов и электровелосипедов, корпуса для съемочного оборудования, предметы быта с элементами интернета вещей, в планах — выпуск скейтбордов и лонгбордов под собственным брендом.

Как пояснил инвестор компании Кирилл Игнатьев, в отличие от привычных, стандартных материалов композиты позволяют задавать определенные свойства: могут быть очень легкими, сверхпрочными, гибкими. «В этом смысле такие материалы гораздо технологичнее и удобнее», — пояснил он.

На предприятии фактически отсутствует средний менеджмент, его роль выполняет it-программа, установленная на планшетных компьютерах сотрудников производства, причем задание на производство может быть отправлено из любой точки мира. Кроме того, как подчеркивает инвестор, производительность нового предприятия на площади 1200 квадратных метров равна, к примеру, текстильному производству площадью 15 000 квадратных метров.

Как уточнил Кирилл Игнатьев, компания ориентируется на тенденции и тренды современного рынка, в частности, кастомизацию — быстрое и недорогое изготовление изделий под конкретного заказчика, в индивидуальном дизайне, цветах и формах. Как рассказали в компании, часть продукции поставляется на внутренний российский рынок, есть также заказы от зарубежных компаний.