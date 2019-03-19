ПГК открыла после реконструкции ППС Никель

Первая грузовая компания (ПГК) 19 марта открыла после масштабной реконструкции промывочно-пропарочную станцию (ППС) Никель. Запуск новых мощностей обеспечил 78 рабочих мест.

«ППС Никель — единственное специализированное предприятие на Южно-Уральской железной дороге, которое готовит цистерны к перевозке нефтепродуктов и ремонтирует их. Площадка была построена в середине прошлого века и нуждалась в реконструкции. Мы проанализировали лучшие практики, которые используются на промывочно-пропарочных станциях в России, и полностью модернизировали это предприятие. В частности, внедрили новую электронную систему очистки вагонов, которая позволила почти в 6 раз сократить воздействие на окружающую среду, повысили производительность в 1,5 раза», — рассказал генеральный директор ПГК Александр Сапронов. Сегодня производственные мощности ППС Никель позволяют обрабатывать до 310 цистерн в сутки.

«Во время реконструкции ПГК не останавливала подготовку вагонов на ППС Никель. Это необходимо для поддержания непрерывного технологического процесса нефтезаводов и экономики области в целом. Мы рассчитываем, что новые мощности станции позволят уральским нефтеперерабатывающим предприятиям не только выполнять свои планы, но и увеличивать производство», — отметил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

На площадке возвели крытый пункт подготовки и осмотра подвижного состава вместимостью 72 цистерны и пункт текущего отцепочного ремонта вместимостью 30 вагонов, установили замкнутую систему очистных сооружений. Помимо этого, установили автоматизированный пункт управления технологическим процессом. Это позволило в два раза сократить время пребывания сотрудников на эстакадах во время подготовки цистерн к перевозке нефтеналивных грузов.