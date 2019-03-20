На Саратовской ГЭС заменена турбина гидроагрегата номер 9





© Фото из открытых источников

На Саратовской ГЭС введен в эксплуатацию гидроагрегат номер 9 с новой гидротурбиной. Это одиннадцатый по счету модернизированный гидроагрегат из 24, эксплуатируемых на Саратовской ГЭС. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе РусГидро.

В ходе модернизации гидроагрегата была смонтирована новая гидротурбина, изготовленная австрийской компанией Voith Hydro. При этом были заменены закладные части турбины, рабочее колесо, крышка и вал турбины, направляющий аппарат, оборудование систем регулирования и технического водоснабжения. Монтажные работы выполнил Гидроремонт-ВКК. Проведенные работы позволят увеличить мощность гидроагрегата на 10% - с 60 до 66 МВт.

Новые гидротурбины Саратовской ГЭС имеют современную высокоэффективную конструкцию рабочего колеса с повышенной мощностью и КПД. Число лопастей увеличено с четырех до пяти, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел. Турбины отвечают всем требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности, а также всем современным экологическим требованиям.





© Фото из открытых источников

К настоящему времени в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) на Саратовской ГЭС завершена модернизация двух горизонтальных гидроагрегатов и девяти вертикальных, еще два вертикальных агрегата находятся в процессе модернизации. В результате реализации ПКМ установленная мощность станции уже увеличилась на 55 МВт (до 1 415 МВт), а после завершения проекта по замене всех гидротурбин достигнет 1 505 МВт.





© Фото из открытых источников

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.