«Винета» испытала скоростной катамаран для силовиков

Предприятие «Винета» завершило очередной этап испытаний нового композитного маломерного судна — высокоскоростного глиссирующего катамарана. Он построен на основе перспективной многофункциональной платформы катамарана — МПК-9.6 проекта 08611. Судно модульной конструкции можно конфигурировать в соответствии с требованиями заказчика, в качестве которого рассматриваются силовые, гражданские ведомства, а также любители водного спорта и туризма.

Испытания катамарана МПК-9.6 проводили в течение двух сезонов в акваториях Невы и Финского залива Балтики. По словам Мазина, модульная конструкция платформы позволяет создать целую линейку судов различного назначения, не меняя обводы корпуса и основные реперные точки. Среди них — спасательное судно в прибрежно-рейдовом районе плавания, «скорая помощь на воде», водолазный бот, малый рыболовный бот и еще десятки применений, рассказали разработчики.

Катамаран предназначен для быстрой доставки людей и грузов, в том числе на необорудованное побережье; патрулирования акватории, обеспечения природо- и рыбоохранной деятельности, спасательных и поисковых операций, его можно оборудовать как санитарное судно, а также оснастить водолазным постом. Также катамаран может использоваться для туризма, прогулок, охоты и рыбной ловли при положительной температуре окружающей среды.

Композитный корпус МПК-9.6 обладает остроскулыми обводами с продольными реданами. Обшивка и система набора отформованы из монолитного стеклопластика. В конструкции нет надувных элементов. Бортовые баллоны изготовлены из вспененного жесткого полиэтилена. Судно можно оснастить двумя бензиновыми или дизельными подвесными моторами мощностью от 225 до 300 л.с.