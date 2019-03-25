Трансмашхолдинг приступил к испытаниям нового рельсового автобуса РА-3

Новая модель рельсового автобуса является дальнейшим развитием линейки рельсовых автобусов РА-1 и РА-2, получила новый кузов под новый регламент безопасности рельсового транспорта Таможенного Союза, обновлённое, более мягкое подвешивание кузова по сравнению с РА-2. Составность РА-3 либо три вагона: два головных моторных и один прицепной безмоторный, либо два головных моторных, как и у РА-2. Новый салон и кондиционеры.

Могут эксплуатироваться по системе многих единиц, образуя состав, включающий в себя до 6 вагонов. Новый рельсовый автобус может эффективно использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами, что значительно расширяет его сферу применения на различных железнодорожных маршрутах. Максимальная скорость поезда — 120 км/ч.

Источник фото trainpix.org/photo/243099/, автор vadimZD

Видео с РА-3 www.youtube.com/watch?v=pjkRUNuT-xE