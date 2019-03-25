На Чебоксарской ГЭС модернизировали 14 гидротурбин из 18

РусГидро реализует программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна.

В рамках реализации программы комплексной модернизации РусГидро на Чебоксарской ГЭС введен в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат со станционным номером 3. Таким образом, на данный момент на станции обновлены гидротурбины на 14 гидроагрегатах из 18.

В ходе модернизации у гидротурбины восстановили проектный поворотно-лопастной режим. Введенные в эксплуатацию в 1980-х, турбины Чебоксарской ГЭС имеют экологически безопасную конструкцию с безмасляными втулками рабочих колес. Со временем станционные машины потеряли возможность разворота лопастей и были зафиксированы в пропеллерном режиме, что снижало эффективность работы.

Для возвращения турбин к проектным характеристикам их реконструировали на предприятиях концерна «Силовые машины», заменив механизм разворота лопастей. На гидроагрегате номер 3 также был обновлен гидрогенератор. Специалисты дочерней компании РусГидро — АО «Гидроремонт-ВКК» — заменили статор генератора и железо обода ротора. Выполненные работы повышают надежность эксплуатации генератора. Аналогичная по объему работ модернизация близится к завершению еще на одном гидроагрегате Чебоксарской ГЭС — со станционным номером 11. Модернизация направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Ее график согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает энергоснабжение потребителей.