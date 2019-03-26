В военном технополисе «Эра» создан вычислительный комплекс

ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е.И.Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ, — входит в Госкорпорацию Росатом) и АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ», — входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») завершили работы по созданию вычислительного комплекса информационно-телекоммуникационного центра Военного инновационного технополиса «Эра» * в Анапе. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба компании «Росэлектроника».

Вычислительный комплекс создан для решения задач лабораторий технополиса «Эра», специализирующихся на разработках в области робототехники, информационной безопасности, информационно-телекоммуникационных систем, технического зрения, распознавания образов, нанотехнологий и др. Так, к примеру, алгоритмы, применяемые в робототехнике, изначально отрабатываются на моделях в суперкомпьютере, что позволяет сократить сроки их внедрения.

Информационно-телекоммуникационный центр с суперкомпьютером в интересах Министерства обороны России был создан за рекордные два месяца.

"ВНИИТФ и НИЦЭВТ представили нам ряд инноваций, делающих этот проект еще более привлекательным. Например, компактность смонтированной системы, а также присутствие в общей сборке дублирующих контуров. Это позволяет сделать работу ЦОДа бесперебойной, даже во время проведения профилактических работ", — сообщил врио руководителя Департамента информационных систем МО РФ генерал-майор Олег Масленников.

АО «НИЦЭВТ» разработали системное программное обеспечение вычислительного комплекса ЦОД, изготовили коммуникационную сеть и осуществили работы по пуско-наладке комплекса. Эксперты «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина» в рамках проекта отвечают за комплектацию вычислительных модулей, интеграцию ЭВМ в инфраструктуру технополиса и проведение испытаний.

И в понедельник в Минобороны сообщили, что специалисты военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе завершили испытания центра обработки данных (ЦОД) информационно-телекоммуникационного центра с суперкомпьютером. В настоящий момент запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей.

Работа всех информационных систем ЦОД построена на программном обеспечении отечественного производства Astra Linux, принятого на снабжение в Минобороны РФ. Созданный ЦОД усилит работу лабораторий и позволит проводить исследования в области прорывных информационных технологий на новом качественном уровне.

Ключевым компонентом созданной суперЭВМ является высокоскоростная коммуникационная сеть отечественного производства, которая объединяет все вычислительные узлы в единый высокопроизводительный вычислительный комплекс.

По ключевым характеристикам используемая сеть не уступает лучшим зарубежным аналогам.

* Технополис «Эра» представляет собой высокотехнологичную площадку для изучения и внедрения возможностей искусственного интеллекта в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. В настоящее время научная деятельность в технополисе ЭРА организована по восьми научно-техническим направлениям: робототехника; информационная безопасность; информационно-телекоммуникационные системы; технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения; техническое зрение, распознавание образов; информатика и вычислительная техника; биотехнические системы и технологии; нанотехнологии и наноматериалы.

В настоящее время в лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как крупные концерны «Калашников» и «Сухой», так и исследовательские команды-стартапы. Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений. В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот, сформированных в технополисе «Эра». В них призвано 160 молодых людей, которые не только показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные публикации.