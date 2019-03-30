Два высокотехнологичных медцентра открыли в Свердловской области

Два новых медицинских центра, специалисты которых готовы оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь, открылись в Свердловской области.

В Красноуфимске начало работу первое в истории района кардиохирургическое отделение. Здесь планируют проводить около тысячи сложнейших операций в год. В Верхней Пышме сложнейшей медицинской техникой оборудовано хирургическое отделение местной больницы.

Объемы оказания дорогостоящей и технологичной помощи за последнее 10 лет выросли в области в три раза. В прошлом году 28 тысячам уральцев были проведены сложнейшие операции.