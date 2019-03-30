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Медучреждения

Два высокотехнологичных медцентра открыли в Свердловской области

  •  © otr-online.ru

Два новых медицинских центра, специалисты которых готовы оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь, открылись в Свердловской области.

В Красноуфимске начало работу первое в истории района кардиохирургическое отделение. Здесь планируют проводить около тысячи сложнейших операций в год. В Верхней Пышме сложнейшей медицинской техникой оборудовано хирургическое отделение местной больницы.

Объемы оказания дорогостоящей и технологичной помощи за последнее 10 лет выросли в области в три раза. В прошлом году 28 тысячам уральцев были проведены сложнейшие операции.

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https://otr-online.ru/news/dva-vysokotehnologichnyh-medcentra-otkryli-v-sverdlovskoy-oblasti-123214.html

модернизация здравоохранения, Свердловская область
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