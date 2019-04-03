Российский производитель полуприцепов развивает экспортное направление

Латвийская Республика стала еще одной страной Европейского союза, где можно встретить работающую технику калининградского завода Grunwald. Способность обеспечить высокие стандарты качества и внимание к потребностям заказчиков позволяют Компании расширять географию поставок, включая в нее всё новые направления. Осуществленные поставки подтверждают конкурентоспособность продуктов Grunwald.





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Обладателем новой партии полуприцепов Grunwald стала латвийская транспортная компания из сектора дорожного строительства. Легкие самосвальные полуприцепы с кузовом объемом 22 куб. м уже прибыли к месту будущей работы и прошли оформление в регистрационных органах Латвии. Полуприцепы произведены в соответствии с техническими требованиями заказчика, каждый из них укомплектован двумя механизмами подъемной оси и системой автоматического подъема и опускания пневмоподвески.





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Сопровождение сделки выполняла компания TRADECO SIA. Специалисты TRADECO SIA официально представляют марку Grunwald в Латвийской республике, обеспечивая коммерческое взаимодействие, технические консультации и гарантийные обязательства. Увеличить присутствие марки Grunwald в странах Балтии — ближайшая цель экспортной политики.





© Фото из открытых источников

Компания нацелена на расширение бизнес-контактов и диалог с потенциальными клиентами, поэтому предложения Grunwald будут демонстрироваться по различным каналам, связанным с грузовой тематикой, включая отраслевые мероприятия и площадки. Ближайшим масштабным событием с участием Компании станет выставка AUTO'19 в Риге с 12 по 14 апреля 2019 года.