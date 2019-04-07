FESCO и ZIH запустили контейнерный поезд из Германии в Китай через Дальний Восток

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO») совместно с китайской Zhengzhou International Hub (ZIH) запускают регулярный контейнерный поезд из Гамбурга (Германия) в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) через пограничный переход Гродеково (Приморский край) / Суйфыньхэ (КНР).

Транзитный поезд из Европы в Китай через Дальний Восток России является самым протяженным из регулярных международных маршрутов на сети РЖД — его общая длина составляет 10 294 км, в том числе 609 км проходит по территории Белоруссии и 9 685 км — по РФ. Общее транзитное время составляет 18 суток, в том числе по территории Европы — 4 суток, по сети 1520 — 10 суток, по КНР — 4 суток. Основу грузопотока нового сервиса формируют товары, экспортируемые ZIH из Германии.

Первый состав из 43 сорокафутовых контейнеров 3 января 2019 года был отправлен из Германии, 7 января 2019 года перегружен на подвижной состав колеи 1520 в Бресте (Белоруссия) и отправлен в Чжэнчжоу по маршруту через Гродеково.

Поезд организован в рамках сотрудничества FESCO и ZIH, китайской государственной компании, специализирующейся на обеспечении логистики по маршрутам, проходящим через провинцию Хэнань, а также на трейдинге продуктов питания, продукции агропромышленного комплекса и проч. Стороны с 2017 года совместно работают по проекту доставки грузов по маршруту Китай-Европа-Китай регулярным поездом FESCO Silk Way Shuttle через Монголию. За период август 2017-январь 2019 этим сервисом было отправлено 127 поездов.