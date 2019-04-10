ЭкоНива запустила молочный комплекс на 2800 голов в Рязанской области

В Рязанской области состоялось открытие нового животноводческого комплекса «ОкаМолоко», входящего в холдинг «ЭкоНива», передает The DairyNews. Комплекс рассчитан на 2800 голов дойного стада и 4320 голов молодняка. Инвестиции в реализацию проекта составили более 3 млрд. рублей, из них часть финансирования — кредит Россельхозбанка.

На животноводческом комплексе работает три коровника с технологией беспривязного содержания. Основной доильно-молочный блок оборудован овременными доильным залом Auto Rotor с каруселью на 72 места. В родильном блоке установлена елочка EUROCLASS 1200 на 16 мест для новотельных коров. Животноводческий комплекс имеет секцию с индивидуальными домиками для телят, две площадки для содержания молодняка от трех до восьми месяцев и секцию для выгульного содержания молодняка от 9 до 24 месяцев.

Ока-Молоко вошло в группу «Эконива» в 2017 году. Подразделение имеет общую площадь сельхозугодий — 89 тыс. га, общее поголовье КРС — 12090 голов, дойное стадо — 5530 голов. Валовый надой в 2018 году составил 38 тыс. тонн.

По словам представителей «Эконивы», новая ферма «Ока Молоко» в настоящее время заполнена поголовьем на 1670 голов, надой на корову в среднем составляет 31,4 кг, общий надой в сутки — 42,5 тонны.

Выход на полную мощность планируется в июне-июле текущего года с пиковым значением до 90 тонн молока в сутки, после того как в мае-июне произойдёт последний отел.

По оценкам, годовой надой на ферме составит более 23 тыс. тонн молока.

Основной объем молока новой фермы будет перерабатываться собственными мощностями «ЭкоНивы» в Аннинском районе Воронежской области и в Медыни в Калужской области, также часть молока поставляется на Пензенский молочный комбинат.

Также Ока-Молоко сотрудничает с переработчиками АМКО и Агромолпрод.

На территории Шацкого и Александро-Невского районов компания ведет строительство еще двух животноводческих комплексов на 6000 и 3300 голов дойного стада.

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