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Энергетика и ТЭК

На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 стартовал этап энергетического пуска

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11 апреля 2019 года, после получения разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор), на площадке Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) начался этап энергетического пуска энергоблока № 2.

Этап энергопуска предусматривает комплекс мероприятий по постепенному подъему мощности реактора от 1% до 35-40% несколькими ступенями. Такой уровень мощности обеспечивает возможность включения турбогенератора в сеть и начало выработки электроэнергии. Далее следует длительный этап постепенного освоения мощности от 40% до номинальной — 100%.

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https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-innovatsionnom-energobloke-2-novovoronezhskoy-aes-2-nachalsya-etap-energeticheskogo-puska/

Нововоронежская АЭС-2, ВВЭР-1200, Росатом
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