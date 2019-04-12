На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 стартовал этап энергетического пуска

11 апреля 2019 года, после получения разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор), на площадке Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) начался этап энергетического пуска энергоблока № 2.

Этап энергопуска предусматривает комплекс мероприятий по постепенному подъему мощности реактора от 1% до 35-40% несколькими ступенями. Такой уровень мощности обеспечивает возможность включения турбогенератора в сеть и начало выработки электроэнергии. Далее следует длительный этап постепенного освоения мощности от 40% до номинальной — 100%.