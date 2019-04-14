«Прософт-Биометрикс» оснастила биометрическими считывателями чешские дата-центры

КомпанияBioSmart s.r.o, европейское представительство сколковского участника «Прософт-Биометрикс», в августе 2018 года объявила о завершении крупного проекта по внедрению технологий биометрической идентификации для создания безопасного контрольно-пропускного режима.

Считывателями биометрических данных по рисунку вен ладоней и отпечаткам пальцев оснащены крупные дата-центры компании Master Internet, s.r.o., предоставляющей услуги в области хранения данных и интернет-сервисов.

Помимо Чехии, продукция BioSmartтакже поставляется в Германию, Болгарию, Румынию, Италию, Малайзию, Австралию и другие страны.

«Мы используем считыватели рисунка вен ладоней, а также считыватели отпечатков пальцев для контроля безопасности входов в наши центры обработки данных в Праге и Брно, — комментирует Мартин Даниелка, менеджер проектов Master Internet, s.r.o. — И мы очень довольны функциональностью и надежностью продуктов компании BioSmart s.r.o и высоким уровнем технической поддержки от поставщика. На наших объектах установлены считыватели PV-WM по венам ладоней, контроллеры UniPass и считыватели 5M-O по отпечатку пальца. Отмечу, что программное обеспечение BioSmart Studio также просто установить и эксплуатировать».

Дата-центры предъявляют повышенные требования к обеспечению защищенного доступа к серверам данных и коммуникационному оборудованию. Применение методов биометрической идентификации на основе сканирования рисунка вен ладоней и отпечатков пальцев позволяет значительно повысить уровень безопасности объектов и исключить несанкционированный доступ в серверные комнаты.

«Заказчики выбирают передовые технологии идентификации по рисунку вен ладоней и в то же время рассматривают доступное и простое программное обеспечение с возможностью легкойадаптации под конкретные требования, — говорит генеральный директор компании „Прософт-Биометрикс“ Александр Дремин. — Разработки BioSmart позволяют применять комбинированные решения: считыватели отпечатков пальца для базового применения и считыватели рисунка вен ладоней для режимных помещений в одной системе. Сегодня продукция BioSmart активно внедряется на территории Чехии — ведутся проекты на заводах ŠKODA, в аэропорту Праги, в крупнейшем банке ČSOB BANK».

По словам Александра Дремина, спрос на биометрические системы управления доступом для дата-центров непрерывно растет.