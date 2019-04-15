В России локализовано производство ковшей компании Sandvik

Как сообщила пресс-служба компании Sandvik Mining and Rock Technology, в России компания локализовала производство ковшей с противоизносной защитой для подземных погрузчиков LH307, LH410 и LH514, что позволило уменьшить стоимость изделий на 20-30 процентов, а также сократить сроки отправки потребителям.

Первая партия ковшей отгружена в адрес золотодобывающей компании Nordgold.

Ковш объемом 3,7 м3 предназначен для подземной погрузочно-доставочной машины LH307 с грузоподъемностью 6,7 тонн, эксплуатационной массой 18020 кг.

Ковш объемом 4,6м3 предназначен для универсальной подземной погрузочно-доставочной машины LH410 с грузоподъемностью 10 тонн, эксплуатационной массой 19340 кг.

Ковш объемом 5,4 куб. м предназначен для компактной подземной погрузочно-доставочной машины с возможностью модернизации для автоматизации LH514, грузоподъемность которой составляет 14 тонн, а эксплуатационная масса 38100 кг.

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