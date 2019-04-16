Первый сертифицированный в России промышленный 3D принтер запустили в производство

Компания «Лазерные системы» первым из российских производителей получила Сертификат происхождения СТ-1 и заключение Минпромторга о промышленном производстве установки аддитивного селективного лазерного сплавления на территории России.

Реализация проекта по созданию промышленного 3D принтера, осуществляющего выращивание из металлических порошков, велась на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в течение 3-х лет. Объем инвестиций составил более 200 млн рублей.

Компания провела весь цикл работ: от научных и патентных исследований до разработки собственного программного обеспечения и производства серийного образца.

После получения необходимых документов от Минпромторга «Лазерные системы» уже готовятся заключить первые контракты на поставку установок российским предприятиям. Среди отраслей промышленности, где 3D принтер может быть востребован, выделяются авиа- и двигателестроение, аэрокосмическая отрасль, транспортное машиностроение, робототехника, медицина, приборостроение.

Установка аддитивного селективного лазерного сплавления М250 позволяет выращивать из металлических порошков детали сложных форм максимального размера 250×250×250 мм3, которые невозможно производить традиционными способами. В ходе этого процесса доступно использование металлических порошков любых производителей (как иностранных, так и российских). В то время как зарубежные аналоги, которые присутствуют на российском рынке, работают в большинстве случаев только с рекомендованными производителем иностранными порошками.

Впервые в России в промышленном 3D принтере при выращивании работают одновременно два лазера. Это позволяет решать одну из главных проблем — значительно повысить производительность технологии. Благодаря техническим решениям, реализованным в установке М250, эксплуатационные расходы снижаются в 10 раз в сравнении с аналогами.

Готовая деталь, выпущенная на установке М250, может весить в два раза меньше по сравнению с таким же изделием, созданным традиционным способом производства, а стоимость ее производства сокращается почти в два раза.

— Проект создания установки решает, в том числе, вопросы импортозамещения оборудования для широкого спектра промышленных компаний, которые ограничены в выборе материалов из-за требований иностранных поставщиков. Одновременно с внедрением М250 мы открываем рынок и для местных производителей металлических порошков, — рассказал председатель совета директоров АО «Лазерные системы» Алексей Борейшо. Предприятие, по его словам, разработала программу поддержки компаний, которые приобретают установку М250. В течение года сотрудники «Лазерных систем» бесплатно проводят обучение тех специалистов, кто будет работать с установкой, оказывают помощь в настраивании и отработке режимов для выращивания конкретных деталей.

В прошлом году компания «Лазерные системы» открыла на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» собственный производственный комплекс общей площадью более 6000 кв. м. с объемом инвестиций 400 млн рублей.