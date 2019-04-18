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Добыча и разведка полезных ископаемых

СПГ-терминал «Новатэка» в Высоцке отгрузил первые 70 тыс. тонн продукции

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Среднетоннажный СПГ-завод «Криогаз-Высоцк», контролируемый компанией «Новатэк», начал работу.

С 31 марта по 16 апреля завод отгрузил уже семь партий сжиженного газа общим объёмом 67,8 тыс. кубометров. Газовозы отправились в Литву, Финляндию и Швецию.

Проект терминала «Криогаз-Высоцк» предусматривает производство и перегрузку до 660 тыс. тонн СПГ в год. Поставка газа осуществляется по отводу от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»

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добыча и разведка полезных ископаемых
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