Налажено серийное производство фрезерно-гравировальных станков с управляющей системой MULTICUT

Разработка производилась с 2016 года. После прохождения длительного тестирования на производственном участке компании, в 2019 система запущена в серийное производство.

ЧПУ MULTICUT представляет собой уникальную систему, позволяющую гибко управлять основными и периферийными устройствами обрабатывающих центров.

ЧПУ поддерживает: управление 5 осями; установку на станок двух или трех независимых шпинделей, которые могут поочередно выполнять фрезеровку различными инструментами или включатся в режим копира; управление осью вращения при одновременной трех-координатной обработке изделия; автоматическую смену инструмента с учетом компенсации длин инструментов при 3х и 4х координатной обработке материала.

Из периферийных систем в самом простом варианте можно перечислить включение вакуума и пылеудаления, подачу СОЖ, включение подсветки, управление системой пылесборных каналов, управление упорами для базирования материала.

На данный момент системой ЧПУ MULTICUT оснащаются станки 5000 серии — трех-координатные станки с автоматической сменой инструмента, 4400 серии — четырех координатные станки с осью вращения и 3200 серии — двух-шпиндельные станки, специализированные для обработки алюминиевых композитных панелей.

19 дюймовая сенсорная панель оператора позволяет контролировать все параметры, необходимые для продуктивного управления станком.

С панели оператора можно оперативно задать скорости обработки материала по всем осям, назначить ускорения, задать безопасную высоту инструмента, точность обработки, настроить скорости ручного быстрого медленного и пошагового перемещения, а также фиксированную дистанцию перемещения.

В процессе обработки материала можно контролировать и регулировать реальную скорость перемещения инструмента и обороты шпинделя в диапазоне от 0 до 200%, производить запуск и остановку управлявшей программы с любой строки и сохранять эти параметры в памяти системы для возобновления работы.

Старт обработки изделий можно производить от одной из множества базовых точек, которые оператор может сохранить в памяти системы и использовать как начало координат для одной из серийных операций.

Предустановки по скорости обработки материала можно выбирать из управляющей программы или задавать их с панели оператора.

Система может хранить обширный список управляющих программ для изготовления серийных изделий и предоставляет оператору легкий доступ к ним и оперативный запуск исполнения.

Возможен пошаговый запуск управляющей программы при отладке сложного процесса обработки или настройке серийного производства.

Размещение программ в памяти устройства производится посредством локальной сети или через USB интерфейс. Язык программирования — G код.

Благодаря сетевому подключению при обращении в сервисную службу компании диагностику ЧПУ можно произвести удаленно, сэкономив тем самым время на устранение неполадок выездным инженером и связанные с этим накладные расходы.

В двух-шпиндельном варианте станка оси Z выполнены как две независимые системы с индивидуальной компенсацией вылета инструмента, что значительно упрощает настройку при последовательной обработке материала разным инструментом или одновременной обработке материала одинаковым. Второй шпиндель при одновременной работе двумя инструментами выполняет роль копира. Функция последовательной обработки материала в основном предназначена для алюминиевых композитных панелей где требуется быстрая и частая смена двух инструментов.

Двух шпиндельный вариант станка можно использовать и при выполнении простых операций, активируя работу первого или второго шпинделя с установленным в него часто применяемым инструментом.

При включении оборудования реализованы функции контроля перпендикулярности портала и предварительный прогрев шпинделя.

Для удобства оператора предусмотрен ручной пульт управления, контролирующий основной функционал системы.