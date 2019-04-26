Первое в РФ предприятие по выпуску диметилового эфира начало работу под Нижним Новгородом

Первое в России предприятие по производству диметилового эфира запущено в промышленную эксплуатацию в Нижегородской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба корпорации.

«Компания „Аэрозолекс“ (город Дзержинск, Нижегородская область) полностью завершила пусконаладочные работы и начала промышленный выпуск диметилового эфира высокой чистоты под торговой маркой Propelan. Современное производство было создано при финансовой поддержке Корпорации МСП, которая предоставила гарантию на сумму 295 млн рублей в рамках кредитной линии Сбербанка на сумму 450 млн рублей», — говорится в сообщении.

Предприятие уже сейчас производит 1,25 тонн спирта в час. Компании удалось добиться устойчивого производства диметилового эфира с содержанием основного вещества более 99,999%. Компания «Аэрозолекс» является поставщиком для производителей аэрозольной продукции. Помимо диметилового эфира, предприятие реализует другие сырьевые компоненты для производства аэрозолей, пищевой и косметической продукции, товаров бытовой химии и строительных материалов.