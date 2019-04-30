Лейденский музей древностей перешёл под наблюдение пермской компании

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В рамках модернизации системы безопасности Государственный музей древностей в Лейдене, Нидерланды, перешёл на особую версию программного обеспечения, разработанную российской компанией «Сателлит Инновация» (Пермь). Теперь под управлением ПО Eocortex Ultra работают 250 камер и модуль распознавания лиц, который объединён с системой управления доступом.

— Лейденский музей занимает два здания: особняк XVIII века и расположенное неподалёку здание хранилища артефактов, — рассказывает руководитель проектов «Сателлит Инновация» в Бенилюкс Павел Охотников. — Администрацию музея не устраивало уже работающее здесь программное обеспечение, и мы разработали специальную версию софта.

Для внедрения ПО в Лейденский музей российские разработчики интегрировали софт с пультом дистанционного управления Bosch, уже установленном на пункте охраны музея. Совместно с голландским дистрибьютором ARAS и системным интегратором PBT сеть видеокамер на территории помещений музея была расширена до 250 единиц, которыми теперь можно управлять из единого центра. В соответствии с требованиями музея, ПО предусматривает функцию видеостены — с её помощью на 6 мониторах можно одновременно просматривать изображения 36 камер, выбирая те, которые требуются в конкретный момент времени. Такая сетка меняется с определённой периодичностью, таким образом на мониторы выводятся все 250 камер.

— Каждый год Лейденский музей посещают больше 250 000 человек, — отмечает Павел Охотников. — Теперь служба безопасности музея работает с нежелательными посетителями при помощи модуля распознавания лиц.

Модуль распознавания лиц работает с камерами системы видеонаблюдения и СКУД. Его использование позволяет определить персон нон грата уже на входе в здания, после чего экстренные оповещения приходят на мобильные телефоны сотрудников службы безопасности. Этот же модуль позволяет сотрудникам получать доступ к тем помещениям музея, куда прочим вход запрещён.

На 2019 год запланирован второй этап модернизации системы безопасности Государственного музея древностей в Лейдене и подключение новых интеллектуальных модулей.

Лейденский музей или Государственный музей древностей (Rijksmuseum van Oudheden) — национальный археологический музей в Лейдене. Музей позиционирует себя как Национальный центр археологии, носит звание «Европейский музей года — 2003».

«Сателлит Инновация» — компания-разработчик ПО для построения систем интеллектуального IP-видеонаблюдения, анализа видеопотоков, например, поиска на записях определённый предмета или человека, определения и распознавания лиц, автоматизации подсчёта людей в очередях и толпах и так далее. Софт используется такими компаниями как «Вимм-Билль-Данн», «Сбербанк», «Лукойл» и многих других в 50 странах мира, включая Бельгию, Голландию, Германию, Францию, Великобританию, США, Австралию и другие.