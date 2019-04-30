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Армия и Флот

«Прометей» готов к огню: Ключевые элементы С-500 прошли финальные испытания

«Прометей» готовится к боевой работе: элементы новейшей системы ПВО С-500 —радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству, сообщили «Известиям» источники в Министерстве обороны. С-500 предназначена для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников.

«Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам, уточнили собеседники в военном ведомстве. С-500 серьезно усилятразвернутую в Центральной России противоракетную и противовоздушную оборону Московского промышленного района, уверены эксперты.

О том, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 вышла на завершающую стадию, на днях сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Последний этап испытаний радаров проходил на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, расположенного в Астраханской области. В условиях, близких к реальным, были проверены РЛК и РЛС для системы ПВО С-500 «Прометей».

Особое внимание на испытаниях было уделено системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ»: в дальнейшем они должны будут работать в связке, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны.

Сроки разработки и изготовления нового оружия, заявленные в госпрограмме развития вооружений, точно выдерживаются, что очень важно для обороноспособности страны, отметил бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

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— С-500 — это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например бороться с баллистическими блоками, — пояснил он «Известиям». — Новая система значительно усилит ПВО страны.

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https://iz.ru/873621/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/prometei-gotov-k-ogniu-kliuchevye-elementy-s-500-proshli-finalnye-ispytaniia

армия
  • Нет аватара port
    30.04.1912:16:28

       

    #1126177
  • lants lants
    30.04.1912:20:29

    Ихнее низко над нашим летает,

    Наше не дремлет и бьет его влет…

    Правда не очень по нем попадает,

    Ну да и черт с ним — само упадет! (с)

    А новости плюс, конечно    

    #1126178
    • Нет аватара Беззаветный
      30.04.1915:28:54

      Ихнее низко над нашим летает,

      Наше не дремлет и бьет его влет…

      И меткое слово бросает:

      «да падай же, ёханый в рот!» (полу ц)

      #1126206
  • seregin-s1 seregin-s1
    30.04.1912:26:21

    «Прометей» не готов к огню, а готовится.

    #1126180
  • Нет аватара Беззаветный
    30.04.1915:36:15

    Ещё немного пройдёт времени и смогут не только по низко орбитальным спутникам работать, а и по всем остальным орбитальным.

    На Пендостане — так на Пендостане, в сортире, так в сортире, в космосе их поймаем — мы и на орбите их замочим в конце концов.

    #1126211
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