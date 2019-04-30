«Прометей» готов к огню: Ключевые элементы С-500 прошли финальные испытания

«Прометей» готовится к боевой работе: элементы новейшей системы ПВО С-500 —радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству, сообщили «Известиям» источники в Министерстве обороны. С-500 предназначена для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников.

«Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам, уточнили собеседники в военном ведомстве. С-500 серьезно усилятразвернутую в Центральной России противоракетную и противовоздушную оборону Московского промышленного района, уверены эксперты.

О том, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 вышла на завершающую стадию, на днях сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Последний этап испытаний радаров проходил на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, расположенного в Астраханской области. В условиях, близких к реальным, были проверены РЛК и РЛС для системы ПВО С-500 «Прометей».

Особое внимание на испытаниях было уделено системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ»: в дальнейшем они должны будут работать в связке, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны.

Сроки разработки и изготовления нового оружия, заявленные в госпрограмме развития вооружений, точно выдерживаются, что очень важно для обороноспособности страны, отметил бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.





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— С-500 — это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например бороться с баллистическими блоками, — пояснил он «Известиям». — Новая система значительно усилит ПВО страны.