Новейшие виды военной техники на репетиции парада в Москве.

Далеко не всем желающим предоставляется возможность посетить главную площадь страны во время Парада Победы: для этого требуется специальное приглашение. Тем не менее, некоторые детали того, как будет проходить праздник, можно увидеть и раньше — во время подготовок к мероприятию, на репетициях военного парада. По московским улицам прошла военная техника, которая находится на вооружении Российской армии и Росгвардии. Прошла репетиция военного парада, который пройдет 9 мая в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие свыше 130 единиц автомобилей и бронемашин, среди которых бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проехали танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс». Также были представлены самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и многие другие образцы техники. Предлагаю Вашему вниманию технику, которая расположилась на одной из главных улиц столицы — на Тверской.

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