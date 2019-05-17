В Москве завершено строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды

Открыто автомобильное движение по новому участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от ул. Лосиноостровская до Открытого шоссе на востоке столицы.

Построена гигантская эстакада длиной 2,5 км, одна из крупнейших в городе. Этот участок значительно облегчит движение на Щелковском и Открытом шоссе, улучшит транспортное обслуживание жителей Метрогородка, где проживает около 40 тысяч человек. Скоро начнется строительство развязки на Открытом шоссе.

Новый участок Северо-Восточной хорды от ул. Лосиноостровская до Открытого шоссе позволит жителям района быстрее добираться до Шелковского шоссе и в центр города. Как утверждают водители, экономия времени может составить около 40 минут.

Всего на участке построено 6 км дорог. Сегодня открыли:

съезд с Открытого шоссе на внешнюю сторону СВХ;

съезды/заезды с внешней и внутренней стороны основного хода СВХ в Метрогородок в районе ул. Лосиноостровская;

разворотную петлю между внутренней и внешней стороной хорды.

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За лето выполнят комплексное благоустройство и озеленение территории. Планируется высадить 166 деревьев — клен остролистный, липу мелколистную и ясень пушистый, а также 1754 кустарника: карагана древовидная, кизильник блестящий, сирень, смородина альпийская, снежноягодник белый, чубушник венечный.

Планируется разбить 97,3 тыс. кв. м газона и установить 2,5 тыс. шумозащитных стеклопакетов в ближайших жилых домах и учреждениях.

Новый участок Северо-Восточной хорды находится вблизи метро"Бульвар Рокосссовского" Сокольнической линии. С его открытием автомобилисты получат дополнительные возможности для выезда из района Метрогородок, минуя загруженный путепровод на Открытом шоссе.

В частности, появится возможность съехать с Открытого шоссе на Северо-Восточную хорду и далее двигаться по ней в восточные районы города либо выехать на ул. Лосиноостровская и ехать по ней в сторону проспекта Мира и на Щелковское шоссе.

Кроме того, новые дороги снизят нагрузку на ул. Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская и Русаковскую набережную, а также на внутриквартальные дороги района Метрогородок. Генпроектировщик — АО «Капстройсити», генподрядчик — АО «МСУ-1».

Напомним, Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва — Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдольМосковского центрального кольца до новой развязки на МКАД — на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы.

Она соединит крупные автомагистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.