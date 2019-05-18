Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок

В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.

Речь идет об одной из самых крупных в городе эстакаде в 2,5 км. Участок значительно облегчит движение и на Щелковском, и на Открытом шоссе и даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тысяч человек.

Осeнью 2019 года на этом участкe планируeтся комплeксное благоустройство и озeлeнeние прилeгающей тeрритории. Будет высажено 166 деревьев и свыше 1,7 тыс. кустарников.