Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок
В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
Речь идет об одной из самых крупных в городе эстакаде в 2,5 км. Участок значительно облегчит движение и на Щелковском, и на Открытом шоссе и даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тысяч человек.
Осeнью 2019 года на этом участкe планируeтся комплeксное благоустройство и озeлeнeние прилeгающей тeрритории. Будет высажено 166 деревьев и свыше 1,7 тыс. кустарников.
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- Великоросс
- 18.05.201918:41
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