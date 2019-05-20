Введена в строй реконструированная база средств навигационного оборудования в Калининграде

Введена в эксплуатацию реконструированная база средств навигационного оборудования (СНО) в морском порту Калининград, расположенная в районе посёлка Рыбачий.

Построено и введено в эксплуатацию 9 объектов капитального строительства: двухэтажный административно-производственный корпус; очистные сооружения дождевой канализации; гараж автозаправщика; насосная станция противопожарного водоснабжения; здание водоподготовки; артезианская станция глубиной 120 м; навес для хранения металлических буев; навес для хранения пластиковых буев; накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков.

Также реконструированы причал длиной 50 м на ПК 330 (расширена тыловая зона причала на 4 м, установлены две колонки электроснабжения судов и новые отбойные устройства), и покрасочная камера (построена кладовая красок).

Реконструкция базы СНО осуществлялась Росморпортом в рамках собственной программы капиталовложений за счёт средств предприятия. Реконструкция выполнялась с июня 2017 по апрель 2019 года.