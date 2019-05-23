Саранские «Оптиковолоконные системы» запустили производство после модернизации

Компания «Оптиковолоконные Системы» Мордовии модернизировала линию по выпуску оптического волокна.

Покупка нового оборудования позволила увеличить производственные мощности завода в 1,5 раза и получать до 4 млн км оптоволокна в год.

В рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности РФ, заменены индукционные печи для вытяжки оптического волокна, запущена в эксплуатацию дополнительная линия вытяжки, а также вспомогательный участок покраски оптоволокна и опытный участок изготовления преформ для производства волокна. Общая стоимость проекта составила более 950 млн руб., из которых 500 млн руб. — заем Фонда развития промышленности.

https://vestnik-rm.ru/news/tehnologii-i-innovacii/v-mordovii-modernizirovannaya-liniya-pozvolit-vypuskat-do-4-mln-km-optovolokna-v-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop