Началось строительство Азовской ветроэлектростанции

Строительство первой в регионе ветроэлектростанции — Азовской ВЭС — началось на территории Маргаритовского сельского поселения Азовского района, на побережье Таганрогского залива. Запуск ветропарка намечен на 2020 год.

Для его сооружения в Азовском районе выделен участок площадью около 133 га. Соглашение о строительстве Азовской ВЭС мощностью 90 МВт область и итальянская компания «Энел Россия» подписали на инвестфоруме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций составляет 132 млн евро. На территории ветропарка появится 26 турбин, способных вырабатывать около 300 ГВт•ч в год, предотвращая выброс в атмосферу почти 260 тыс. тонн углекислого газа.

— Нами сделан еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидерами в энергопроизводстве на юге России. До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список «зеленой» генерацией, — сказал на торжественной церемонии закладки первого камня ветропарка губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— Азовский ветропарк позволит повысить вклад Ростовской области в стратегию развития возобновляемых источников энергии в России, а также будет способствовать развитию экономического цикла, основанного на безотходном производстве, как на локальном уровне, так и на уровне всей страны, — заявил Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор ПАО «Энел Россия». В свою очередь, посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил, что компания Enel — крупнейший итальянский инвестор в России и эффективное сотрудничество компании с Ростовской областью послужит стимулом для прихода в регион других представителей итальянского бизнеса. Старт нового проекта пока не изменит ситуацию с энерготарифами для бизнеса, но, по словам Василия Голубева, региональные власти продолжит работать над решением этой проблемы: — Вы знаете, вся энергия поступает в общий котел и затем распределяется по регионам. Но мы сейчас ведем работу над тем, чтобы снизить тарифы для бизнеса, улучшив таким образом условия для его ведения. Как вы знаете, для населения тарифы остались социально ориентированными, но есть необходимость прилагать усилия по тарифам для бизнеса, это очевидно. Развитие ветрогенерации дает донской экономике прирост сразу по двум направлениям — за счет инвестиций в строительство ветропарков и создание производств комплектующих для ветрогенераторов, отметил гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. Для сооружения Азовской ВЭС будут использованы башни для ветроустановок, выпускаемые таганрогским заводом «Башни ВРС». Он был запущен в декабре прошлого года в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики и стал первым в России производством башен для ветроэнергетических установок. Основным собственником ООО «Башни ВРС» является испанский производитель башен для ветрогенераторов Windar Renovables, которому принадлежит 51% в уставном капитале компании. Оставшаяся часть поровну разделена между госкорпорацией «Роснано» и ПАО «Северсталь». С 2017 года в Ростовской области реализуется 3 крупных инвестпроекта в сфере ветроэнергетики с общим объемом инвестиций до 85 млрд рублей. Кроме компании «Энел» их осуществляют «Роснано» и «Росатом».