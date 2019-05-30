В Краснодарском крае состоялось открытие нового комплекса отряда пограничных сторожевых кораблей

Новое административное здание по своим характеристикам и технической оснащенности отвечает самым современным стандартам: просторные кабинеты, учебные классы для проведения занятий, конференц-зал, технические и бытовые помещения, медпункт.

Напомним, что перевод сил из портов Батуми, Очамчира и Новороссийска осуществлялся морем в 1993 году в нелегких условиях межнационального конфликта в республике Грузия. Первым из кораблей осуществил заход к новому месту базирования в порт Темрюк ПСКР -657. Всего в состав дивизиона вошли 37 вымпелов. Зоной ответственности дивизиона стала акватория Азовского моря от Керченского пролива до порта Катон, протяженностью 170 морских миль и площадью около 9350 м2. В июне 2007 г. войсковая часть была реорганизована и вошла в состав службы в г. Тимашевске. С декабря 2013 г. по февраль 2016 г. в рамках целевой федеральной программы по обустройству государственной границы на прежнем месте базирования был построен новый комплекс отряда пограничных сторожевых кораблей в городе Темрюке.