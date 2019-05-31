В ОЭЗ «Калуга» дан старт производству климатического и холодильного оборудования

31 мая на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» состоялось открытие предприятия ООО «Рефкул» группы компаний «ТЕРМОКУЛ» по производству климатического и холодильного оборудования.

Инвестиции в проект ставили порядка 437 млн рублей. Планируемый объем производства — 200 единиц продукции в месяц. На заводе планируют открыть 140 рабочих мест.

Выпускаемая продукция — холодильные многокомпрессорные агрегаты, прецизионные кондиционеры, установки охлаждения жидкости — позволит обеспечить импортозамещение на российском рынке климатического и холодильного оборудования. Основные потребители — супермаркеты, складские комплексы, предприятия агропрома — мясокомбинаты, рыбоперерабатывающие предприятия, молокозаводы, птицефабрики и другие.

Одновременно с этим, продукция имеет подтвержденный экспортный потенциал с высокой степенью использования сырья и комплектующих российского производства.

Производство является высокотехнологичным с использованием мирового опыта по созданию аналогичного оборудования и сертифицировано по международному стандарту ISO 9001-2011.

«Мы отмечаем новую веху в развитии компании „ТЕРМОКУЛ“. В честь 20-летия компании создали производственную площадку в Калужской области. Отдельное спасибо администрации Калужской области, при поддержке которой был реализован этот проект в кратчайшие сроки», — отметил председатель правления НП «Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» Сергей Морозов.

Справочно:

ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.

В настоящее время в ОЭЗ «Калуга» 15 резидентов.





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