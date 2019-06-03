Гильотинные ножницы НГМ-6,3 и НГМ-13 армавирского производства



гильотинные ножницы

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Стабильное, современное производство — это гарантия качества продукции. На заводе «Кубаньжелдормаш» вот уже который год сходит с конвейера известная по всей России гильотина. Гильотинные ножницы способны резать металл толщиной до 13 мм и шириной листа до 2 метров, обеспечивая идеальный срез.

К сожалению, на рынке встречаются ножницы, которые не в состоянии полноценно резать металл на заявленную ширину листа. Для понимания, что примерно происходит, когда металл режется за несколько ударов ножа, возьмите зубило, молоток и проведите эксперимент: ударьте несколько раз зубилом по металлу. У вас появится стружка, и поверхность будет неровная в зазубринах.

В отличие от гидравлических, электромеханические гильотинные ножницы не зависят от вязкости рабочей жидкости, поэтому работают при низких температурах, при выборе следует учитывать отсутствие дополнительных затрат при подведении гидравлики и пневматики.

Помимо листового проката гильотины режут рулонный прокат, квадратный, круглый и угловой профиль. Завод осуществляет доставку гильотин, как собственным транспортом, так и транспортными компаниями.

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