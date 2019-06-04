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Модернизация

Роботизированная аддитивная установка введена в строй на уфимском предприятии ОДК

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Роботизированная установка прямого лазерного выращивания крупногабаритных заготовок для деталей авиационных двигателей с помощью аддитивных технологий введена в строй в уфимском ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Оборудование разработано и изготовлено специалистами Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета под руководством директора ИЛИСТ, ректора СПбГМТУ Г. А. Туричина в рамках реализации совместного проекта с ПАО «ОДК-УМПО».

Новый роботизированный комплекс размещен в центре технологической компетенции алюминиевого и титанового литья ПАО «ОДК-УМПО». Оборудование является на сегодняшний день самым крупногабаритным и совершенным в линейке аддитивных установок, разработанных в СПбГМТУ. Комплекс позволяет выращивать заготовки для деталей авиационных двигателей диаметром более двух метров. Ранее специалисты ПАО «ОДК-УМПО» прошли в ИЛИСТ СПбГМТУ курс практического обучения работе на новой инновационной технике.

Проект, нацеленный на создание производства точных крупногабаритных заготовок из высокопрочных и жаростойких сплавов для перспективных двигателей производства ПАО «ОДК-УМПО», реализован с непосредственным участием СПбГМТУ за два года. Грант на его реализацию предприятие и вуз выиграли в 2017 году в конкурсе Министерства образования РФ по Постановлению № 218 Правительства РФ «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

Отгрузка установки с производственной площадки в Санкт-Петербурге и ее транспортировка в Уфу состоялись в мае этого года.

Аддитивные технологии — одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость. Освоение АТ консолидировано ведется на всех предприятиях ОДК.

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https://www.uecrus.com/rus/presscenter/odk_news/?ELEMENT_ID=3065

ОДК, Ростех
  • Нет аватара Захарка
    04.06.1912:23:10

    В этой новости прекрасно все — и само внедрение технологии, и то, что оборудование разработано у нас.    

    #1133659
  • Нет аватара sdelanok
    04.06.1912:29:07

    Днем ранее было здесь «На заводе „ОДК-УМПО“ введена в строй роботизированная установка разработки инженеров СПбГМТУ» www.sdelanounas.ru/blogs/120569

    #1133661
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